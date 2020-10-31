Каникулы для учащихся Благовещенска начнутся на неделю раньше

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31 октября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Школа. Фото: pixabay.com

В Благовещенске школьники уйдут на каникулы раньше запланированного срока - с 8 ноября. Решение связано с эпидемической обстановкой.

Фактически последний день учебы - 7 ноября. Отдых продолжается две недели, до 20 ноября. За это время внимательно отследят ситуацию, посмотрят динамику по коронавирусу.

Нововведения не касаются четырех школ, учебный процесс в которых организован по четвертям, и ученики которых уже на каникулах. Они сядут за парты по графику - 6 и 9 ноября.

В понедельник по поручению мэра в Благовещенске в детских садах начали вводить гибкий график посещений. В учреждение ребенка могут привести родители до 09:00 утра, а при необходимости и до 10:00 утра.

Ранее сообщалось: маму погибших при пожаре в Кировской области детей нашли у подруги.