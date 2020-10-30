Из-за пандемии Франция ввела пропускной режим, аналогичный московскому

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30 октября 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Во Франции ввели аналогичную московской систему пропусков. Об этом сегодня заявил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, отметив, что Москва пока не планирует вводить пропускную систему и ограничивать прогулки горожан по аналогии с тем, как это сделано во Франции и других странах мира.

Франция в ночь на 30 октября ввела повторный режим самоизоляции на фоне роста числа зараженных коронавирусом. В стране введена система цифровых пропусков, аналогичная действовавшей в Москве весной 2020 года. На время карантина там введены три типа пропусков: индивидуальный, рабочий и школьный. Кроме того, по новым правилам французам необходимо ограничить прогулки радиусом в 1 километр от дома, при этом находиться на улице им можно не более часа.

Запрет или ограничение передвижения в последние несколько недель введены и в других государствах. Так, в нескольких итальянских регионах введен комендантский час. Ряд регионов Испании закроет свои границы с 31 октября по 2 ноября. В Германии в районе Берхтесгаденер-Ланд (Бавария) жителям можно покидать жилье только по уважительной причине, при этом все общественные мероприятия запрещены, а места досуга – закрыты.

Система цифровых пропусков весной доказала свою эффективность в Москве – тогда благодаря пропускной системе городу удалось сократить число социальных контактов и стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Однако возвращаться к этим мерам в столице не намерены.

«Сейчас мы видим, как некоторые страны постепенно возвращаются к весенним ограничениям на фоне роста заболеваемости. В Москве вновь вводить цифровые пропуска и ограничение прогулок пока не планируется. Благодаря уже действующим ограничениям и ответственности самих горожан, которые добросовестно соблюдают масочно-перчаточный режим, поэтому мы можем рассчитывать на дальнейшую стабилизацию ситуации», - подчеркнул Эдуард Лысенко.

Он также отметил, что осенью Москва пошла по пути введения домашнего режима для самых уязвимых групп граждан – пожилых и людей с хроническими заболеваниями, и перевода максимально возможного числа сотрудников на дистанционную работу. Также была введена система чек-инов в развлекательных заведениях и осуществлен переход на электронную продажу билетов в учреждения культуры, чтобы дать этим организациям возможность не останавливать деятельность.