Более 50 «безмасочников» выявили сегодня в торговых центрах ЮВАО

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30 октября 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Специалисты объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) в ходе рейдов 30 октября выявили более 50 нарушителей масочного режима. Об этом журналистам сообщил главный инспектор ОАТИ Москвы Сергей Грачев.

«Сотрудники ОАТИ совместно с полицией проводят мероприятия по выявлению отсутствия средств индивидуальной защиты у посетителей торговых центров в Юго-Восточном округе Москвы. Выявлено 55 нарушителей, составлены административные протоколы по ст. 3.18.1 ч. 2 КоАП Москвы», - сказал Сергей Грачев.

Он отметил, что данная статья предусматривает штраф в размере 4 тыс. руб. Инспектор пояснил, что рейды прошли ТЦ «Мираж», «Город» и в ТРЦ «Миля».