Депутат МГД Головченко: Прием заявок на участие в новой программе поддержки бизнеса начался в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

30 октября 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Прием заявок на участие в новой программе поддержки предпринимательства StartHub.Moscow начался в столице, молодые предприниматели смогут научиться выстраивать бизнес и искать инвесторов. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

«Правительство Москвы начало прием заявок на участие в новой программе поддержки технологичного предпринимательства StartHub.Moscow. Принять в ней участие смогут 100 команд, для которых будут созданы все необходимые условия, в том числе оказана консультационная поддержка. Все желающие должны подать заявку до середины декабря - участие в программе может стать хорошим трамплином для дальнейшего развития своего бизнеса. <...> Подать заявку можно на сайте Агентства инноваций Москвы. Основная его задача - объединить представителей городской власти и бизнеса, а также технологичные компании, и общими силами создавать, тестировать и внедрять инновационные решения», - сказал Валерий Головченко.

Он пояснил, что принять участие в программе смогут юридические лица с готовым проектом или минимально жизнеспособным продуктом.

«Оценку и отбор проектов проведут в январе 2021 года. Ожидается, что эта инициатива поможет компаниям, которые только начинают свое развитие в бизнесе», - добавил Валерий Головченко.

Депутат Мосгордумы также подчеркнул, что Москва является одним из самых динамичных мегаполисов, подходящих для реализации самых современных проектов.

«Новейшие технологии прежде всего проходят проверку и испытания именно в столице, и я призываю молодых людей пользоваться этими возможностями. Молодые проекты, стартапы, обычно достаточно хрупкие, и во время пандемии они пережили непростые дни. Хочется надеяться, что благодаря этому проекту молодые предприниматели смогут также найти партнеров из числа более крупных игроков бизнеса», - отметил Валерий Головченко.

Кроме того, парламентарий рассказал, что StartHub.Moscow поможет в поиске инвесторов.

«Однако главная задача проекта - научить молодых предпринимателей самостоятельно работать на развитие своих компаний. Поэтому для участников планируется создать все необходимые условия - инфраструктура с современным оборудованием, комплексная образовательная и консультационная поддержка», - объяснил Валерий Головченко.

Он также разъяснил, что главная задача проекта - сделать так, чтобы молодые предприниматели почувствовали себя полноценными участниками бизнес-сообщества, научились вести переговоры, грамотно презентовать свои продукты, знакомиться с другими людьми из отрасли.

«Это всегда полезно, а сейчас, когда по бизнесу ударила пандемия, особенно», - заключил Валерий Головченко.