Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Кубанские спасатели отыскали пенсионера-грибника, который сутки пробыл в лесу

, 17:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубанские спасатели отыскали пенсионера-грибника, который сутки пробыл в лесу
пресс-служба "Кубань-СПАС"

В Крымском районе Краснодарского края пенсионер пошёл за грибами и сутки провёл в лесу. Его отыскали спасатели.

Утром 28 октября пожилой грибник отправился в лес за добычей. 83-летний мужчина приехал к массиву на своей "Ниве", оставил машину и ушёл в чащу. Вернувшись к месту стоянки с пустой корзиной грибник решил заночевать в автомобиле.

Родственники спохватились и около полуночи позвонили в "Кубань-СПАС". Были незамедлительно начаты спасательные работы, однако в темноте и без конкретного района поисков результатов добиться не удалось.

Утром пенсионер вновь отправился в лес, там он вышел на связь, но объяснить своё местоположение не смог. К обеду прибыли добровольцы из соседней станицы на четырёх автомобилях повышенной проходимости. В час дня спасатели нашли "Ниву", а вскоре и самого грибника на вершине горы.

Мужчина с трудом двигался и говорил, однако всё закончилось благополучно и пенсионера передали в руки родственников.

Kub