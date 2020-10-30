Кубанские спасатели отыскали пенсионера-грибника, который сутки пробыл в лесу

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30 октября 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба "Кубань-СПАС"

В Крымском районе Краснодарского края пенсионер пошёл за грибами и сутки провёл в лесу. Его отыскали спасатели.



Утром 28 октября пожилой грибник отправился в лес за добычей. 83-летний мужчина приехал к массиву на своей "Ниве", оставил машину и ушёл в чащу. Вернувшись к месту стоянки с пустой корзиной грибник решил заночевать в автомобиле.



Родственники спохватились и около полуночи позвонили в "Кубань-СПАС". Были незамедлительно начаты спасательные работы, однако в темноте и без конкретного района поисков результатов добиться не удалось.



Утром пенсионер вновь отправился в лес, там он вышел на связь, но объяснить своё местоположение не смог. К обеду прибыли добровольцы из соседней станицы на четырёх автомобилях повышенной проходимости. В час дня спасатели нашли "Ниву", а вскоре и самого грибника на вершине горы.



Мужчина с трудом двигался и говорил, однако всё закончилось благополучно и пенсионера передали в руки родственников.