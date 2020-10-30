Челябинская музыкальная группа «Шуга» выпустит альбом после долгого перерыва

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30 октября 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото предоставлено группой «Шуга»

Компакт-диск с новым альбомом «В самом русском море» выйдет ограниченным тиражом.

Это первый альбом за последние 28 лет, для массовой аудитории он будет размещен на электронных площадках, состояться и живые концерты-презентации.

Многие южнуральцы помнят группу «Шуга» по хитам «Уроки чистописания» и «Межсезонье». В конце 90-х музыканты блеснули на фестивалях «АРТ-старт» и «Арт-платформа», потом представляла Россию во Франции, успешно съездив в город Бурж на гастроли.

Лидер и сонграйтер «Шуги» Алексей Баранников отметил, что команда находится в отличной форме. В планах – выступления на различных фестивалях. После долгого перерыва в творчестве музыканты решили собрались первоначальным составом.

«Вновь стали выступать и поняли – пора писать альбом. Что с помощью нашего нового гитариста и звукорежиссёра студии U-Sound Игоря Кравчука и сделали», – рассказал Алексей Баранников.

В новый альбом вошли и прежние хиты и песни, написанные относительно недавно – «Белый», «Моногамия», «Километры».