"Ревизор" по-кубански: в крае объявился лже-помощник губернатора

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30 октября 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Отрадненский район Краснодарского края прибыл некто по фамилии Козлов, представившись помощником губернатора Вениамина Кондратьева.



Как сообщает telegram-канал "Телетайп Краснодара", "ревизора" пригласили жители станицы чтобы рассказать о своих проблемах. Три дня товарищ Козлов ходил по району, встречался с гражданами и обещал решить все их неудобства, а заодно не отказывался и от еды доверчивых людей. По неподтверждённой информации, всё это время "помощник губернатора" был пьян.



Когда гостя разоблачили, он во всём сознался и извинился на камеру перед жителями района и Вениамином Кондратьевым в частности, а после спокойно покинул "проинспектированный" муниципалитет.