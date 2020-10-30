В Хабаровске пришлось открывать еще один инфекционный госпиталь
30 октября 2020, 15:45[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Теперь пациентов, зараженных корнавирусной инфекцией, будут принимать и в общежитии Института повышения квалификации медиков в Хабаровске.
- На заседании краевого штаба принято решение под развёртывание инфекционного госпиталя задействовать общежитие Института повышения квалификации врачей, которое расположено на территории Краевой клинической больницы №1. Туда будут направлять пациентов, которым не требуется кислородная терапия, - сказано в сообщении краевого Минздрава.
Вместимость общежития позволяет обустроить дополнительно 105 коек. В каждой комнате имеются туалет и душ, что поможет минимизировать контакты больных между собой.
Напомним, ранее в регионе была приостановлена плановая медицинская помощь.
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