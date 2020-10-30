В Латвии будет вакцина от Covid-19

30 октября 2020, 14:51[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Сегодня можно с уверенностью сказать, что латвийские ученые создали вакцину от коронавируса.
Разработку вакцины латвийским ученым доверила швейцарская компания, с которой уже Латвия сотрудничала. Так заявил латвийским СМИ руководитель Центра биомедицины Янис Кловиньш.
«Могу сказать, что наша вакцина уже сейчас производится в немецком Гейдельберге. Если все пройдет хорошо, то в конце года можно будет начать клинические исследования».
Латвийскую вакцину можно тестировать на животных, но нельзя сразу проверять на людях.
Латвийские ученые отметили, что работа над вакциной в стране происходит без реального вируса – такого типа вакцина создается искусственно. И она является более безопасной, чем те, которые основаны на ослабленном вирусе.
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