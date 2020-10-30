Мнение: Сейчас обстановка в Ницце сложная и люди напуганы

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30 октября 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Утром 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на прихожан в базилики Нотр-Дам в Ницце. Известно, что погибли три человека, некоторые получили ранения. Сообщалось в СМИ, что одна жертва была обезглавлена.

Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламских террористов и находится в опасности.

Балтийское бюро «Аргументы Недели» связалось со своими коллегами из Франции, чтобы узнать обстановку в Ницце.

«Обстановка в Ницце, конечно, сложная. Люди пребывают в шоке и напуганы. Вчера вечером был введен комендантский час… А сегодня все ушли на карантин. Когда произошла эта трагедия, то люди буквально «исчезли» с улиц. На улицах были только солдаты и полицейские. Для жителей города церковь Нотр-Дам – святыня. Один из главных храмов. Там всегда есть люди. Насколько удалось узнать, что в связи с предстоящим карантином, в тот страшный день, людей в храме было немного. Вся Франция сочувствует Ницце. Город охраняют очень серьезно, храмы и церкви закрыты. Мало вероятности, что это был психически больной человек… Это террористический акт. Специальные органы должны в этом разобраться… Уже есть версия, что вся эта трагедия произошла на религиозной почве. Сейчас Франции сложно. Очень сложно».