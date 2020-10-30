Хэллоуин: великая Ночь года, или Безвременье

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30 октября 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Руководитель латвийского центра ARKADIJA Галина Панц-Зайцева

Менее суток осталось до современного праздника Хэллоуин, который восходит к традициям древних кельтов. Одни с нетерпением его ждут, а другие – скорее бы он прошел. Так чего же ожидать в этом году от Хэллоуин? Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии руководителя латвийского центра ARKADIJA Галины Панц-Зайцевой.

«31 октября нынешнего года последнее осеннее новолуние совпадет с самым загадочным праздником Колеса года, славяне называли его Велесова ночь, кельты – Самайн, а мы - Хэллоуин. Его отмечают с 31 октября на 1 ноября. С него начинается великая Ночь или Безвременье.

Солнце ушло на покой. Старый год закончился, урожай собрали, скот в хлеву заперли, а Новый год еще не начался, до зимнего Солнцеворота далеко, поэтому время исчезло, границы между миром живых и мертвых стерлись, все смешалось, энергии потусторонние к нам хлынули. А тут еще Голубая луна в небе – так называется второе полнолуние за месяц, которое раз в три года бывает. Сила луны крышу сносит, манит куда-то, сны тревожные насылает, мосты за собой сжечь предлагает.

Многим кажется, что сейчас надо бы успокоиться, в пледик с головой завернуться, в меланхолии утопиться, философствовать и глядеть как капли дождя по стеклу ползут. Ничего подобного! От нас энергии не убыло, наоборот, к нам «потусторонней» силы прибыло. А в крови нашей встретить ночь года безудержным, отчаянным весельем, чтобы отогнать печальные мысли, чтобы энергия выход получила, и не рванула революцией семейного, рабочего или мирового масштаба.

Мы далеко ушли от жизни на земле, но остались частью природы. Мы подчиняемся ее ритмам. И для нас важно знать эти ритмы. Давайте сравним. Ноябрь – энергетика высокая, настроение хорошее – чего бы замутить, плохое – чего бы повалять, сломать и выкинуть. Март – энергетика низкая, хорошее настроение – песенку тихо спою, плохое – поплачу и попилю близких.

Ночь года полна сил и тайн. Мы навсегда отказываемся от ненужного, а для этого нужно ох, как много сил. Мы преодолеваем трудное. И мы готовимся к новому!»