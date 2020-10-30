Депутат МГД Олег Артемьев предложил шире внедрять беспилотные технологии в социальную сферу

Аргументы Недели → Общество 13+

30 октября 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Член комиссии по науке и промышленности Московской городской думы Олег Артемьев

Член комиссии по науке и промышленности Московской городской думы Олег Артемьев предложил шире внедрять беспилотные технологии в социальную сферу и использовать грузовые квадрокоптеры во всех больницах Москвы, чтобы минимизировать контакты между людьми в период пандемии. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Логистика будущего - это беспилотные транспортные средства и квадрокоптеры. Эти решения уже работают в коммерческом секторе, и они обязательно должны приходить и в социальную сферу. Внедрять данные технологии можно и нужно начинать уже сейчас, во время, когда особенно важно сберечь человека. Например, грузовые квадрокоптеры можно использовать в обычных московских больницах для мобильной и безопасной транспортировки проб крови или медицинских препаратов. Это действительно будет быстрее и выведет из поля риска заражения максимальное количество работников больниц», - сообщил Олег Артемьев.

По его мнению, беспилотные технологии и роботизированные системы должны использовать в первую очередь в тех сферах, где людям работать опасно. Особенно это важно, отметил депутат, в период пандемии.

«Чем меньше будет контактов даже внутри одного трудового коллектива и пересечений между подразделениями в период пандемии - тем безопаснее», - сказал Олег Артемьев.

Он напомнил, что Агентство инноваций Москвы и НИИ «МосТрансПроект» запустило беспилотный автомобиль в больнице имени Пирогова, что позволяет разгрузить персонал больницы и обезопасить сотрудников от риска заражения.

«Для работы беспилотного автомобиля разработан специальный план организации дорожного движения на территории больницы, цифровой маршрут внедрен в программное обеспечение автомобиля. Он будет развозить по корпусам больницы имени Пирогова анализы и медицинские препараты», - сказал депутат.

Олег Артемьев выразил надежду, что этот эксперимент будет успешным, и беспилотные технологии будут внедряться более широко.

«На службе у города есть также и беспилотный паркон. Он контролирует ежедневно около 1 тыс. машин. Практика показывает, что спектр применения беспилотников в городе может быть очень востребованной, а соблюдение социальной дистанции на данный момент должно применяться во всех сферах жизни», - сказал депутат.