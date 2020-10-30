Депутат Мосгордумы Людмила Гусева рассказала, как изменилась структура бюджетных доходов за 10 лет

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30 октября 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева

На сегодняшний день доходная база столичного бюджета устойчива, подкреплена высокой отраслевой диверсификацией экономики, что позволяет преодолевать кризисы, будь то пандемия коронавируса или негативные мировые тенденции в экономике, не прибегая к экстренным мерам. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева.

«Задача одновременно нарастить доходы бюджета и уйти от привязки к сырьевому сектору потребовала комплексного и стратегического решения. Так, в 2013 году было принято сразу несколько решений, смысл которых заключался в мобилизации доходов бюджета: правительство Москвы внедрило патентную систему налогообложения, торговый сбор, налог на профессиональный доход и патенты для трудовых мигрантов. В последующие годы Москва значительно увеличила доход городского бюджета за счет перехода к налогообложению недвижимости по кадастровой стоимости - столица провела эту реформу раньше большинства других регионов России», - сказала Людмила Гусева.

Также, по словам депутата, сказывается высокий уровень цифровизации делопроизводства в Москве - базы налоговых органов и Росреестра регулярно обновляются и проверяются.

«Почти на всем протяжении 2010-х годов наблюдался рост бюджетных доходов. Особенно заметна положительная динамика с 2016 года, когда ежегодный рост превышал 10%. Меняется к лучшему и структура доходов московского бюджета: доля нефтегазовой отрасли сократилась втрое, и на настоящий момент несырьевые доходы составляют 94% столичного бюджета. Модернизация городской среды, появление новых форматов бизнеса и занятости, ставка на постиндустриальные сектора экономики, поддержка малого и среднего бизнеса - Москва сейчас по праву занимает высокое место среди мировых мегаполисов по показателям удобства для бизнеса», - отметила Людмила Гусева.

Особенно важно, по мнению парламентария, что за минувшее десятилетие Москва сумела уйти от так называемых бюджетообразующих отраслей.

«Конечно, работать с ними, как это делалось раньше, городу было удобно, но отсутствие диверсификации экономики создавало значительные риски: в случае проблем в одной из таких отраслей Москва сразу сталкивалась с масштабнейшими экономическими трудностями, лишалась значительной доли бюджетных доходов. Сейчас поступления распределены достаточно равномерно между всеми представленными в экономике отраслями, и надежность этой политики получила подтверждение сейчас, во время пандемии коронавируса, когда Москва стала одним из наиболее успешных мегаполисов мира в плане преодоления последствий первой волны пандемии», - объяснила депутат.

Людмила Гусева отметила, что, как и для мегаполисов всего мира, 2020 год для Москвы стал серьезным испытанием. «Тем не менее структуру производственных, хозяйственных и финансовых отношений удалось сохранить, и город готов к новому этапу развития. Рассматривать проект бюджета на следующий год Мосгордума планирует в ближайшие недели», - заключила депутат.