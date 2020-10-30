Врио главы Хабаровского края заказал себе охрану на миллион

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30 октября 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В декабре 2020 года правительство Хабаровского края потратит из бюджетных денег 786 тысяч 575 рублей на охранные услуги для врио губернатора Михаила Дегтярева.

Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Услуги охраны для высшего должностного лица (то есть, для Дегтярева) включают в себя круглосуточную охрану жизни и здоровья. Консультирование и подготовку рекомендаций по вопросам «правомерной защиты от противоправных посягательств».

Текущий контракт рассчитан на период с 1 по 31 декабря. Из краевой казны на охрану Дегтярева изыскано 803 118,24 рубля – это начальная цена контракта.

В конкурсе принимал участие единственный претендент, он же, естественно, и стал победителем, - ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю» - снизив стоимость до 786 575,12 рубля.

Для профилактики нападения на врио губернатора охранники будут обследовать места его пребывания на наличие отравляющих веществ, взрывоопасных предметов и взрывных устройств. К месту, где находится Дегтярев, никого подпускать не будут, пока не завершится обследование на предмет «устранения возможных угроз жизни и здоровью».

Отдельно указывается, что при возникновении внештатной ситуации Росгвардия должна предусмотреть наличие резервной группы для текущей оперативной замены сотрудников или усиления охраны Дегтярева.

Ранее Дегтярев заявлял, что не чувствует себя в безопасности.