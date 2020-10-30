В Сочи пройдёт Гран-при по дрон-рейсингу

31 октября и 1 ноября в Сочи пройдёт соревнование пилотов квадрокоптеров. Оно состоится на комплексе трамплинов "Русские горки".
В пресс-службе ФГБУ "Юг Спорт" рассказали, что в финальном этапе состязания сойдутся 32 лучших пилота из разных областей РФ.
Сам Гран-при проходит в пять этапов. Первые четыре провели в Сочи, Алуште, Казани и Екатеринбурге. На каждый этап отведено два дня. Пилоты состязаются друг с другом на баллы Гран-при, которые и определят победителя сезона.
Заключительный этап пройдёт в Сочи на высоте восьмисот метров над уровнем моря. Сложность площадки в том, что пилотам необходимо будет управлять квадрокоптерами на склоне, где перепады высоты достигают ста метров, а скорости дронов — до ста километров в час.
31 октября состоится тренировка, а настоящая битва назначена на первое ноября.
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