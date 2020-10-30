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Рабочая группа Госсовета по COVID-19 обсудила выполнение поручений президента

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Рабочая группа Госсовета по COVID-19 обсудила выполнение поручений президента
Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам совещания.

«В пятницу, 30 октября 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов Федерации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на совещании обсуждались вопросы выполнения поручений президента России Владимира Путина в сфере противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. В том числе, речь шла об увеличении объемов тестирования и дооснащении лабораторий современным оборудованием, повышении эффективности работы амбулаторно-поликлинического звена, создании телемедицинских центров для ведения больных, находящихся на амбулаторном лечении, лекарственном обеспечении больных с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении, включая оперативное использование дополнительных средств федерального бюджета, выделенных регионам на закупку лекарств. Также обсуждались вопросы соблюдения масочного режима в общественных местах, дополнительных мер по защите от заражения пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе путем введения домашнего режима, подготовки к массовой вакцинации населения, включая создание прививочных пунктов и обеспечение доставки партий вакцины в регионы с соблюдением холодовой цепи.

Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента Российской Федерации. Руководителем рабочей группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

ГБ

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