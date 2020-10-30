ФАС возбудила дело о поддержании цен на бензин в Хабаровском крае
30 октября 2020, 12:54[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Хабаровское управление ФАС возбудило первое дело о поддержании цен на бензин картелем, в который входят шесть компаний.
- Мы совместно с Хабаровским управлением ведем такие проверки. Сегодня Хабаровское УФАС возбудило первое дело о поддержании цен на бензин картелем из шести компаний, - заявил 29 октября глава управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
Однако в ведомстве не уточнили, о каких именно картелях идет речь. Известно, что аналогичные дела будут возбуждаться в Хабаровске и других дальневосточных регионах.
Ранее сообщалось о росте цен на рынке горюче-смазочных материалов после того, как были подняты цены на бензин в крае. Жители Комсомольска-на-Амуре, в частности, указывали на то, что литр бензина достиг стоимости в 50 рублей – одновременно у всех продавцов.
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