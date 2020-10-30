Поисковик Цунаева рассказала о раскопках массового захоронения детей времен войны под Псковом

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30 октября 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

женщина с детьми у разрушенного дома, Russian Look

Ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" Елена Цунаева в пятницу рассказала о ходе раскопок массового захоронения детей времен войны, которое было обнаружено под Псковом.

Ранее в деревне Моглино Псковской области были завершены раскопки массового захоронения, которое находилось на территории бывшего концлагеря. Около половины из 73 останков принадлежат детям. В настоящий момент осуществляются судебно-медицинские экспертизы. Следователи изучают исторические данные, пытаясь установить виновных в убийстве детей.

Елена Цунаева в беседе с Радио Sputnik отметила, что трагическая находка является еще одним подтверждением "зверств фашизма". Она считает что это должно оказать влияние на мировое сообщество и, в частности, на тех людей, которые пытаются переписать историю Второй мировой войны.

Цунаева напомнила, что в настоящий момент некоторые страны неоднозначно оценивают роль Советского Союза в войне и пытаются пытаются уравнять ответственность Германии и СССР. По ее мнению, страшные находки являются историческим фактом и подтверждением того, что никакого равенства в данном вопросе быть не может.