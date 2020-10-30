Парки столицы примут участие в онлайн-акции «Ночь искусств» — Сергунина

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30 октября 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Парки столицы по случаю акции «Ночь искусств» проведут мероприятия в режиме онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках акции «Ночь искусств» свою программу представят столичные парки и пригласят желающих на онлайн-экскурсии, лекции, познавательные викторины и творческие мастер-классы», - приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как уточняется, видеоролики этих мероприятий будут опубликованы 3 ноября на страничках парков в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram. Свои программы представят такие зоны отдыха как: парк «Сокольники», Лианозовский парк, музей-усадьба «Люблино», усадьба «Воронцово», Таганский парк, Бабушкинский парк, зона отдыха «Левобережье», парк «Фили», музейно-парковый комплекс «Северное Тушино».

В этом году традиционную акцию «Ночь искусств» проведут уже в восьмой раз.