Парки столицы примут участие в онлайн-акции «Ночь искусств» — Сергунина
30 октября 2020, 11:40[ «Аргументы Недели» ]
Парки столицы по случаю акции «Ночь искусств» проведут мероприятия в режиме онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В рамках акции «Ночь искусств» свою программу представят столичные парки и пригласят желающих на онлайн-экскурсии, лекции, познавательные викторины и творческие мастер-классы», - приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Как уточняется, видеоролики этих мероприятий будут опубликованы 3 ноября на страничках парков в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram. Свои программы представят такие зоны отдыха как: парк «Сокольники», Лианозовский парк, музей-усадьба «Люблино», усадьба «Воронцово», Таганский парк, Бабушкинский парк, зона отдыха «Левобережье», парк «Фили», музейно-парковый комплекс «Северное Тушино».
В этом году традиционную акцию «Ночь искусств» проведут уже в восьмой раз.
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