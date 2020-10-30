Депутат МГД Мария Киселева: Теплая погода позволит работать велопрокату в Москве до 1 декабря

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30 октября 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Теплая погода в столице позволит работать велопрокату до 1 декабря. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила депутат Мосгордумы Мария Киселева.

«Вся велосипедная инфраструктура Москвы продолжит работать до 1 декабря - речь идет о почти 600 станциях велопроката во всех районах города, а также о велосипедных дорожках. Хорошая погода, которая должна продержаться в Москве еще долго, позволит москвичам использовать велосипеды и для прогулок, и в качестве полноценной замены общественному транспорту», - сказала Мария Киселева.

По ее словам, из-за пандемии многие москвичи решили свести к минимуму поездки на общественном транспорте, и велосипед - это хорошее альтернативное решение.

«Конечно, весь город насквозь проехать все-таки сложно, но если ваша дорога на работу занимает 6-8 км, такой вариант вполне подойдет. Даже если вы сможете заменить велосипедом только один участок дороги - например, взять его напрокат около метро вместо того, чтобы садиться в трамвай - тоже хорошо. В Амстердаме, например, из-за близости моря и большого количества каналов часто бывает промозглая погода, однако велосипедами там пользуются круглый год. Главное - правильно одеваться», - отметила депутат.

Продление работы велопроката, пояснила парламентарий, совпало с продлением срока действия ограничений из-за коронавируса: удаленной работы, домашнего режима для людей старше 65 лет и дистанционного обучения для старшеклассников.

«Прогулка на велосипеде по родному району - отличный способ провести время с пользой для здоровья и в то же время практически не контактировать с людьми», - подчеркнула Мария Киселева.

Он дополнила, что использование велопроката - выход для тех, кому рекомендовано ограничить социальные контакты.

«Я знаю, что многие школьники устают от дистанционки: им хочется общаться с друзьями, развлекаться, но социальные контакты лучше свести к минимуму. Предложите им альтернативу - велопрогулку по осеннему лесу! Кстати, пенсионерам это тоже подойдет, а если крутить педали тяжело, например, есть проблемы с коленями, можно взять напрокат электровелосипед. Такая прогулка предотвращает развитие гиподинамии, которая опасна для здоровья пожилых людей», - пояснила депутат Мосгордумы.

Мария Киселева напомнила, что москвичи смогут насладиться прогулками на велосипеде по осенним улицам и паркам родного города: по прогнозам Гидрометцентра, первые ночные заморозки в столице начнутся только в последней декаде ноября, тогда же среднесуточная температура опустится ниже нуля.

«Так что еще минимум три недели можно кататься на велосипеде, не опасаясь замерзнуть или поскользнуться. Я призываю москвичей не забывать о правилах дорожного движения и о технике безопасности. Особенно внимательными следует быть там, где нет специально выделенной велосипедной дорожки. И, конечно, если состояние дорожного покрытия вызывает у вас тревогу, например, появился лед, лучше отказаться от поездки», - напомнила Мария Киселева.