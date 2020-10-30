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Аргументы Недели Общество 13+

В ближайшие дни на Кубани ожидается непогода

, 11:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ближайшие дни на Кубани ожидается непогода

С 30 октября по 1 ноября в Краснодарском крае испортится погода. Ожидаются сильные дожди и ветер. 

В пресс-службе краевого МЧС рассказали, что в регионе введено экстренное предупреждение о непогоде. Во всех муниципалитетах кроме Сочи прогнозируются ливни с грозами и ветер до 22 метров в секунду. 

В ведомстве добавили, что существует вероятность подтопления населённых пунктов, возможен подъём уровня воды в реках.

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