В ближайшие дни на Кубани ожидается непогода

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30 октября 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С 30 октября по 1 ноября в Краснодарском крае испортится погода. Ожидаются сильные дожди и ветер.



В пресс-службе краевого МЧС рассказали, что в регионе введено экстренное предупреждение о непогоде. Во всех муниципалитетах кроме Сочи прогнозируются ливни с грозами и ветер до 22 метров в секунду.



В ведомстве добавили, что существует вероятность подтопления населённых пунктов, возможен подъём уровня воды в реках.