На Кубани новый рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки: 139 человек

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30 октября 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За прошедший день, 29 октября, на Кубани выявили рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки — 139 новых пациентов. В соседней Адыгее подтверждено 68 случаев заражения, - сообщает ИЦК.



От опасной инфекции скончались семеро кубанцев, 51 житель региона пошёл на поправку. В Адыгее по выздоровлению выписали 49 человек.



Всего за сутки в России 18 283 новых случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 355 летальных случаев. Вылечилось 14 519 россиян.

