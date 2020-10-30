В Британии опубликовали письмо родственника Николая II о расстреле царской семьи
30 октября 2020, 09:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Daily Mail
В британском издании обнародовали письмо родственника последнего русского императора Николая II лорда Луиса Маунтбеттена, в котором он прокомментировал конспирологическую теорию о гибели царской семьи.
Луис Маунтбеттен являлся племянником жены императора Николая II Александры Федоровны и дядей мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа.
Лорд в письме опроверг версию, согласно которой дочь убитого царя Николая II Анастасия выжила после расстрела. Он отметил, что нет никаких сомнений – девушка была убита вместе с родственниками. По его словам, и Апелляционный суд Германии впоследствии постановил, что польская сельхозработница, которая носила имя Анна Андерсон, не являлась ни Анастасией, ни ее сестрой великой княжной Татьяной, как она заявляла.
Луис Маунтбеттен в послании также дал характеристику Николаю II, который, по его словам, был добрым и обаятельным человеком, но "слишком слабым" для императора.
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