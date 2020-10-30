«Ласточка» доставит пассажиров из Челябинска в Магнитогорск за 4 часа

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30 октября 2020, 08:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Скоростной электропоезд начнет курсировать между городами 5 ноября.

Дату запуска «Ласточки» назвал Алексей Тексер. Напомним, это скоростной современный поезд, рассчитанный на 341 место. В нем установлены система климат-контроля с обеззараживаением воздуха, система видеонаблюдения, комфортные сидения, специальные подъемники и места для инвалидов. Но самое главное преимущество такого поезда – высокая скорость, ведь он довезет южноуральцев из одной точки в другую всего за 4 часа 20 минут! Раньше с пересадками доехать можно было за семь часов.

«Ласточка» будет выходить на линию ежедневно. Из Челябинска поезд будет отправляться в 17:55, прибывать в Магнитогорск в 22:15. Отправление в обратном направлении – в 06:32, прибытие в Челябинск – в 10:52.

Стоимость билета – 750 рублей для класса «стандарт» и 1990 для класса «бизнес». Таких мест в поезде 12, они расположены в отдельном помещении салона поезда. Продажа билетов стартует 31 октября.