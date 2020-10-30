«Ковидные» очереди: хабаровчане пожаловались на хаос в поликлиниках

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30 октября 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В поликлиниках Хабаровского края отменили оказание плановой медицинской помощи. Граждане таким решением краевого правительства возмущены – система здравоохранения и при бывшем главе минздрава «сбоила», теперь же жителям края в медпомощи и вовсе отказывают.

Вчера появилась информация о том, что закрыт филиал поликлиники №16 в Хабаровске. Все специалисты оттуда перераспределены по ковидным госпиталям или же принимают пациентов в другом здании. И.о. министра здравоохранения региона Евгений Никонов пытался хабаровчан успокоить, уверяя, что еще не все так страшно.

- Что касается приостановки плановой помощи, это ведь коснулось отделений физиотерапии. Это не что-то горящее сегодня. Но это не коснулось пациентов с серьезными заболеваниями, тех, кто получает гемодиализ в стационарах, кому нужна плановая хирургическая помощь. Стоматологии, женские консультации, травматологические пункты также работают без изменений, - объяснил Никонов.

Тем временем, сами хабаровчане рассказывают, в какой ситуации медицина в краевой столице на самом деле.

- Я сегодня побила личный рекорд по сидению в очереди у врача! Почти семь часов в очереди. Это ещё не считая утреннего стояния в регистратуру. Там я провела 2 часа 15 минут. В общем, целый рабочий день в поликлинике. В итоге узнала, что у меня внебольничная пневмония и я ещё лечусь, - рассказала хабаровчанка Екатерина.

Она добавила, что «ни у кого не брали мазки». При этом горожанка делится наблюдениями – в очереди вместе с другими пациентами часами жду люди с ковидом.

- Кстати там, в поликлинике, короновирусных пруд пруди. Они даже не скрываются, так и говорят: у меня положительный анализ был, я пришёл за направлением на второй. Я по началу сторонилась таких, но когда их оказалось каждый третий в очереди стало понятно, что деваться некуда, - говорит Екатерина.

Она уточнила, что из поликлиники, в которую она обращается, уволились несколько врачей, а оставшимся «приходится до 22 часов принимать».

- Вызвать врача на дом не возможно по телефону, люди идут в регистратуру стоят по часу вместе в одной очереди, с теми у кого симптомы и они пришли записывается на КТ, говорит горожанка.

Она также добавила, что «запись на КТ на 10 дней вперёд, могут дать и на полночь».

- Мне врач, которая меня принимала, сказала, что с понедельника тоже увольняется. Говорит, работать невозможно стало.

В общем, я вчера окунулась во все это и волосы дыбом, - констатирует пациентка.

Напомним, что ранее в краевом минздраве решили запретить медучреждениям давать врачам отпуск.