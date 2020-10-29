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Магазину «Спортмастер» в ЮВАО грозит закрытие за нарушения антиковидных мер

, 23:22 [ «Аргументы Недели» ]

Магазину «Спортмастер» в ЮВАО грозит закрытие за нарушения антиковидных мер
Фото: соцсети

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в магазине «Спортмастер» в ТРЦ «Город» на Рязанском проспекте. Об этом журналистам сообщил ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

«Сегодня сотрудниками управления Роспотребнадзора по Москве был произведен осмотр магазина «Спортмастер», расположенного в ТРЦ «Город» на Рязанском проспекте. Осмотр проводился на предмет соблюдения юридическим лицом противоэпидемиологических мероприятий. В ходе осмотра были выявлены следующие нарушения: отсутствуют дезинфицирующие средства, на площади более 900 кв. м обработка поверхностей производится с помощью парфюмерно-косметических средств, а также в прикассовой зоне отсутствует оборудование, предназначенное для обеззараживания воздуха», - сказал Ядыкин.

Он добавил, что за данные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП, предусмотрен штраф до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ГБ

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