Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Глава Крыма Аксёнов предупредил, что режим подачи воды в дома жителей Симферополя может сократиться

, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Крыма Аксёнов предупредил, что режим подачи воды в дома жителей Симферополя может сократиться
фото: pixabay.com

В Крыму водохранилища обмелели, и сели не пойдут дожди, график подач воды жителям Симферополя может быть сокращен с шести до четырех часов в сутки.  Глава Крыма Сергей Аксёнов четверг, 29 октября, в эфире местного гостелеканала "Крым 24" предупредил, что режим подачи воды в дома жителей Симферополя может ещё сократиться,  если сохранится засушливая погода.

Как сказал глава Крыма, "если погоды не будет и до тех пор, пока не будут построены опреснительные установки", воду продолжать подавать по графику, и если совсем будет плохо, график "будет ужесточен до двух часов вечером, двух часов утром".

Дефицит осадков наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в будущем году, - сообщает "Интерфакс". В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще в 39 соседних населенных пунктах. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в курортной Алуште и ряде поселков на юге полуострова. Власти Севастополя из-за дефицита воды объявили режим повышенной готовности.

ИЧ

В мире

Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности Белоруссии

Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности Белоруссии

Александр Лукашенко поручил закрыть госграницу для обеспечения безопасности страны. Сегодня Лукашенко назначил нового главу МВД и своих новых помощников по Брестской и Гродненской областям и Минску.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью