Глава Крыма Аксёнов предупредил, что режим подачи воды в дома жителей Симферополя может сократиться

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29 октября 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Крыму водохранилища обмелели, и сели не пойдут дожди, график подач воды жителям Симферополя может быть сокращен с шести до четырех часов в сутки. Глава Крыма Сергей Аксёнов четверг, 29 октября, в эфире местного гостелеканала "Крым 24" предупредил, что режим подачи воды в дома жителей Симферополя может ещё сократиться, если сохранится засушливая погода.

Как сказал глава Крыма, "если погоды не будет и до тех пор, пока не будут построены опреснительные установки", воду продолжать подавать по графику, и если совсем будет плохо, график "будет ужесточен до двух часов вечером, двух часов утром".

Дефицит осадков наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в будущем году, - сообщает "Интерфакс". В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще в 39 соседних населенных пунктах. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в курортной Алуште и ряде поселков на юге полуострова. Власти Севастополя из-за дефицита воды объявили режим повышенной готовности.