Собянин и Воробьев утвердили стратегию развития транспорта в Московском регионе

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29 октября 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона.

Сергей Собянин сообщил, что Московскими центральными диаметрами (МЦД) и пригородным транспортом ежедневно пользуются порядка 2 миллионов человек.

«Транспортное сотрудничество с Московской областью является стратегическим, потому что совершенно очевидно, что без единой стратегии развития транспорта невозможно развиваться ни Московской области, ни Москве. Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и Московскую область выезжают миллионы людей, которые пользуются и общественным наземным транспортом, и, собственно, личным транспортом», - отметил мэр столицы.

Он рассказал о направлениях развития транспортной инфраструктуры в Московском регионе:

«Огромное направление, которое есть - развитие МЦД, пригородного сообщения, по сути дела, наземного метро. Ежедневно по пригороду и МЦД проезжает около 2 млн человек. И год от года это сообщение становится комфортнее и интенсивнее. Одно из направлений, это, конечно, наземный общественный транспорт, мы вместе регулируем потоки, предъявляем единые требования».

Мэр Москвы сообщил, что одним из результатов такого взаимодействия стал новый автовокзал «Центральный» на Щелковском шоссе.