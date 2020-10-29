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В ходе рейда по торговым центрам ЗАО 29 октября выявили 64 «безмасочников»

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

В ходе рейда по торговым центрам ЗАО 29 октября выявили 64 «безмасочников»
Фото: соцсети

Более 60 нарушителей масочного режима выявлены в торговых центрах на западе столицы в ходе рейдов, проведенных 29 октября. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Станислав Зинюшин.

«Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проведены рейды по торговым центрам на западе Москвы. В результате проведенных рейдов были выявлены 64 нарушителя масочного режима и составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 3.18.1 ч. 2 КоАП», - сказал Зинюшин.

Он отметил, что за данные нарушения предусмотрен административный штраф в размере 4 тыс. руб. Инспектор добавил, что рейды прошли в ТЦ «Звездочка», «Бульвар» и в ТРЦ «Филион».

ГБ

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