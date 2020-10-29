Вирусолог заявил, что россиянам нужно привыкать жить в условиях COVID-19

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29 октября 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

По словам главного инфекциониста ведомства профессора Владимира Чуланова, второй подъем коронавируса может завершиться через три недели.

Так, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что спады и подъемы заболеваемости будут сопровождать нашу жизнь еще несколько лет.

«Мне кажется, что у нас сейчас стабилизируется ситуация. Около 17 тысяч заболевших мы наблюдаем уже который день. Для того, чтобы говорить, что мы вышли на плато, надо наблюдать некоторое время. Мне кажется, что у нас нет такого роста заболеваемости. Спады и подъемы будут сопровождать нас постоянно. Вирус такой нехороший, он очень заразный, пришел надолго. Нужно привыкать жить в таком режиме», - прокомментировал ситуацию с коронавирусом Альштейн.