За отсутствие маски в Латвии могут оштрафовать на 50 евро

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29 октября 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Депутаты Сейма Латвии поддержали поправки к закону об управлении ситуацией с распространением коронавируса. Теперь за отсутствие маски полицейские смогут оштрафовать человека на 50 евро.

В Латвии неустанно ведется борьба с коронавирусом. Ситуация в стране далеко от идеальной: за сутки в Латвии выявлен 251 новый случай, а один пациент умер, в больницах находятся 197 человек.

Ранее, правительство Латвии уже поддержало поправки, которые подготовило Министерство юстиции, предусматривающие за отсутствие масок штраф в размере от 10 до 50 евро.

Данный законопроект вошел в разряд срочных.

Смогут ли все жители Латвии обеспечить себя масками?

Не все! О том, что следует обеспечить маски всем, кто не может себе позволить, говорили депутаты. Это относится к малообеспеченным семьям.

Но главное, на чем настаивали депутаты Сейма – ограничить перемещение людей из стран с высокой заболеваемостью: Польши, Литвы, Украине.

Размер штрафа за отсутствие маски будет определяться в индивидуальном порядке представителями полиции.