Максим Соловьев: «За справедливость стоит бороться»

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29 октября 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели. Кубань», Игорь ПРИЛУКИН ]

Уголовное дело в отношении капитана полиции из Туапсе Максима Соловьева прекращено. Он признан невиновным и имеет право на реабилитацию. Максим продолжит службу в правоохранительных органах.

К этой победе Максим Соловьев шел три года. Невозможно представить, сколько ему и его близким пришлось пережить за это время, но итог того стоил. На протяжении всего пути к справедливости мы вели свое журналистское расследование и публиковали материалы на страницах издания, так что эту победу считаем и своей.

Дело было в октябре... 2017-го

Началось всё летом 2018 года, когда в редакцию пришло письмо командира отдельного батальона ППСП ОМВД России по Туапсинскому району капитана полиции Максима Соловьева. В своем обращении он подробно описал события, в результате которых стал фигурантом уголовного дела. Напомним вкратце.

Рано утром 24 октября 2017 года дежурному ОМВД России по Туапсинскому району позвонил некий гражданин, который отказался представляться, и сообщил, что рядом с домом №59 на улице Карла Маркса стоит подозрительная «нива». На место выехал наряд полиции.

Прибыв на место, полицейские обнаружили в автомобиле спящего мужчину средних лет, а между сиденьями и на полу автомобиля валялись купюры «банка приколов». Проснувшийся гражданин дал объяснения — и полицейские уехали. А через три часа одному из патрульных позвонили на мобильный. Незнакомый собеседник сообщил, что у него имеется видеозапись, на которой запечатлено, как полицейский с напарником берут купюры из «нивы». За молчание требовалось заплатить двести тысяч рублей.

Сотрудники ППС доложили об инциденте своему командиру — капитану полиции Соловьеву. Он в свою очередь написал рапорт руководителю, после чего было решено брать вымогателей с поличным — при передаче денег.

Спустя три дня, 27 октября 2017 года, на привокзальной площади в Джубге в момент передачи двухсот тысяч рублей задержали двух граждан: Вязникова и Морозова.

Во время оформления документов задержанные несколько раз назывались другими именами, препятствовали правоохранителям, а затем выяснилось, что они еще и находились в состоянии наркотического опьянения.

Уже в отделе полиции были составлены административные протоколы о неповиновении требованиям сотрудников правоохранительных органов и задержанных поместили под арест.

Далее оказалось, что подчиненный Соловьева, которому было поручено составить протоколы, выполнил свою работу с нарушениями, что и стало отправной точкой в этой истории.

Прокуратура опротестовала задержание — и Вязников с Морозовым оказались на свободе. А вот в отношении Соловьева и его подчиненных было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Теперь уже арестовали Соловьева, но затем его выпустили из-под стражи под залог. А задержанные им вымогатели на тот момент не только избежали ответственности, но и были признаны пострадавшими от полицейского произвола.

Следствие в отношении Соловьева шло долго. Его подчиненные, уставшие доказывать свою невиновность, уволились из органов внутренних дел, но Максим решил идти до конца.

И подсудимый, и потерпевший

Перелом в этом деле наметился, когда в отношении граждан Вязникова и Морозова возбудили уголовное дело по фактам вымогательства. Оказалось, что по такой же схеме они действовали в Абинском районе. Соловьева последним из всех признали пострадавшим по этому делу. Был суд, который приговорил вымогателей соответственно к пяти и пяти с половиной годам колонии общего режима. Более того, суд удовлетворил гражданский иск Максима Соловьева, признанного потерпевшим по этому делу, и постановил взыскать с осужденных по пятьдесят тысяч рублей с каждого в его пользу. Приговор пока не вступил в законную силу.

Но даже после вынесения вердикта по вымогательству уголовное дело в отношении Соловьева не было прекращено, несмотря на многочисленные доказательства невиновности Максима. Такой правовой казус стал еще одной темой для очередной публикации в нашем издании. Затем статья с приложенными к ней письмами была направлена в компетентные органы с просьбой разобраться в ситуации. И реакция последовала.

Мы не можем утверждать, наши ли публикации сыграли главную роль в том, что на это дело обратили внимание, или настойчивость Максима Соловьева, но факт остается фактом: капитана полиции пригласили на личную встречу к прокурору края, где он представил все документы, которые имел. После детального изучения уголовное дело в отношении Максима Соловьева прекратили, признали за ним право на реабилитацию.

Вот такой хеппи-энд у этой затянувшейся на годы истории. И по законам жанра логично закончить статью письмом Максима Соловьева, которое пришло в редакцию буквально на днях. С письма началось — письмо точку и поставит. Приводим его дословно.

Невиновен

Письмо Максима Соловьева:

«Уважаемые журналисты! Хочу поблагодарить весь коллектив издания за то, что на протяжении более чем двух лет вы честно и открыто доносили до широкой общественности информацию о ситуации, в которой я оказался. Сегодня я понимаю, что решение вынести мою проблему на публичное пространство было единственно верным, потому что именно поддержка людей, которые читали статьи о моем уголовном деле, придавала мне сил для дальнейшей борьбы за справедливость.

Отдельная благодарность прокурору Краснодарского края Сергею Владимировичу Табельскому, который профессионально и четко разобрался в моей ситуации и принял единственно правильное и законное решение.

Годы борьбы в отстаивании моего честного имени научили меня очень многому. Показали, кто настоящий друг, а кто им лишь казался. Многие люди открылись для меня с совершенно неожиданной стороны, предлагая мне помощь, поддерживая морально. Я благодарен каждому, кто верил в мою невиновность.

Были и такие, кто советовал признать вину в преступлении, которого я не совершал, и начать жизнь заново. Но у меня даже на секунду не возникало подобной мысли. Просто не мог себе представить, как я, капитан полиции, который имел только благодарности, поощрения и награды за пятнадцать лет службы, в том числе и в горячих точках, стану в глазах моих троих детей преступником.

Сегодня справедливость восторжествовала. Я твердо намерен продолжить службу в правоохранительных органах. В тюрьме должны сидеть преступники, чтобы честные люди могли чувствовать себя защищенными и спокойными. Главенство закона — главный принцип моей жизни, и ничто не может это изменить. За справедливость стоит бороться.

М. Соловьев»

Эпилог

Этот материал, как и все предыдущие, также будет направлен в краевую прокуратуру. Об этом попросил Максим Соловьев: «Хочу, чтобы Сергей Владимирович (Табельский. — Прим. ред.) прочитал. Спасибо».