Полковник КГБ ЛССР в отставке: Юрий Чурбанов прекрасно понимал правила «игры»

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29 октября 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Юрий Чурбанов и Галина Брежнева, фото: соцсети

Sic transit Gloria mundi –«Так проходит мирская слава». Всесильный зять Генерального секретаря ЦК КППС Леонида Брежнева познал в полной мере. Юрий Чурбанов, генерал-полковник, первый заместитель министра внутренних дел СССР скончался на в 2013 году. Уходил Юрий Михайлович тяжело: инсульты и тот ад, в котором побывал зять Брежнева, подкосили здоровье некогда цветущего человека. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР в отставке.

-До сих пор существуют разные мнения о виновности Юрия Чурбанова. Одни говорят и пишут, что он поплатился за свой брак с Галиной Леонидовной Брежневой, а иные настаивают на том, что Чурбанов реально брал взятки. Где хоть доля правды?

-Брал. В те времена многие брали, но не всех призывали к ответу. Вопрос в том, а сколько, когда и за что? Именно. За что получал взятки-подарки Чурбанов? Сам ли он их «брал» в руки? Юрий Михайлович имел все, что хотел. Большой пост, зять всесильного Леонида Брежнева, государственное обеспечение… Если судить по принципу «дают-бери», то так можно и до ереси договориться. То, что были люди, которые делали «подарки» зятю Брежнева – факт. Потому что он зять Брежнева… Я уверен, что Чурбанов и сам не мог сказать, а за что и сколько? Это же происходило «легко»: например, из теплых стран присылают посылку с фруктами, а там лежит конвертик… Или передавали «подношения» через подставных лиц. Но конкретно в руки – нет. Однозначно. Чурбанов не был оголтелым взяточником и прекрасно понимал, что Брежнев не будет вечным.

-Есть мнение, что он даже не задумывался об этом. Считал, что неприкосновенный.

-Да нет. Чурбанов был умный человеком и прекрасно осознавал, что после смерти Брежнева могут наступить сложные времена для него. Я в этом уверен. Когда г-н Андропов стал главой СССР, то Чурбанов был у него и получил заверения, что его семью никто не тронет. Пока жив Андропов. Это говорит о том, что его волновало будущее. Действительно, его при Андропове никто не тронул. Все случилось при Горбачеве… Нет особого секрета, что Горбачев терпеть не мог Галину Брежневу, хотел «изменить» строй, «выявить» взяточников и т.д. Прекрасный вариант – Чурбанов.

-Что реально нашли в квартире Чурбанова при обыске?

-Да ничего особенного! И даже тех «сокровищ», которые приписывали Галине Леонидовне не нашли. Это был показательный процесс. Уверен, что за всем стоял Михаил Горбачев. Михаил Сергеевич умеет многое припоминать… Когда Чурбанов находился в СИЗО, то к нему приехал председатель КГБ СССР Чебриков и сказал: «Ты же понимаешь, что без решения политбюро тебя арестовать не могли». И Юрий Михайлович все понял. Он прекрасно понимал правила игры… Считаю, что он поступил правильно и достойно со своим арестом: не подавал апелляции, не устраивал «бойкоты», не выносил сор из избы. Потому и умер в своей постели.

-Насколько я знаю, то Юрий Чурбанов был в Латвии. И даже отдыхал в Юрмале. Как вы оцениваете его, как человека?

-Очень положительно. Он отдыхал с супругой в санатории «Рижский залив». Это уже было через год после смерти Брежнева. Все было достойно. Спокойный человек. Приятный человек. Вели себя в санатории тихо, никаких шумных посиделок не устраивали. Позитивное впечатление он производил.

-Но его же арестовали и посадили «по хлопковому дело»… Узбекское дело и взятки.

-И что? На суде Чурбанову вменяли 1,5 млн рублей взяток, но это цифру не доказали. Доказали только 90 000 рублей «подношений», расписной дорогой халат, как взятка. Даже не очень смешно! Возьмите, например, маршала Жукова… Сколько он вывез с фронта? Вагонами. Была в те времена поговорка: «Жуков клал солдат штабелями, а добро вывозил вагонами». Брали многие. Знаете, я недавно посмотрел сериал на русском канале… Называется «Катран. Дело майора Черкасова». Все, что показано в сериале – правда! И казино, и «крыша» «легашей», как называли в те годы милицию. И Чурбанов прекрасно показан. Такие были правила игры. Если их принимал человек, то получал все блага. Но и риски огромные существовали. Юрий Чурбанов в полной мере все ощутил на себе.

-Благодарю.