Специалисты рассказали, каким должен быть достойный размер пенсии в России

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29 октября 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, пенсию нужно начислять «по рангам». Он добавил, что предлагаемая им система начисления пенсий в некоторых случаях позволит увеличить выплаты почти в два раза.

Также специалист Андрей Широков рассказал, что депутаты предлагают разные методики начисления пенсий, чтобы повысить выплаты. По его мнению, выход на пенсию должен быть «не по возрасту, а по трудовому стажу».

«Если вы будете спрашивать москвича, то он ответит, что минимум 50 тысяч рублей. Человек, живущий в малых городах или селах, скажет 25-30 тысяч. Это зависит от места жительства и привычки тратить деньги. У сельских жителей есть огороды, на которых они выращивают овощи и фрукты, а горожанин все покупает в магазине», - объяснил специалист.