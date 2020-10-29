Психолог сообщила, какое самое важное качество у современного сотрудника

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29 октября 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

Бизнес-психолог, тренер по повышению личной эффективности и развитию личности Дарья Пантюх рассказаала, что самым важным качеством сотрудника считается развитый эмоциональный интеллект. Она подчеркнула, что это свойство ценится дороже профессиональных навыков и высокого IQ.

«Сейчас в принципе личные качества важнее, чем профессиональные. Их ещё называют soft skills. Эмоциональный интеллект – это навык будущего. Это умение общаться с людьми. И это важно во всех профессиях», -рассказала психолог. Специалист также добавила, что сегодня из двух кандидатов – с высоким IQ и низким эмоциональным интеллектом и с низким IQ и с высоким эмоциональным интеллектом – выберут второго.