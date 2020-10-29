Урожай чая на Кубани вырос почти на 20%

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29 октября 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае зафиксирован рост урожая чая на семнадцать процентов. Об этом сообщил курирующий АПК губернатор Андрей Коробка.



По словам политика, несмотря на неблагоприятный в плане климатических условий год, валовый сбор чайного листа в регионе превысил показатели прошло года на 17%. В цифрах это 343 тонны зелёного чайного листа, что почти на 50 тонн больше прошлогоднего урожая.



Сейчас в Сочи продолжается программа по восстановлению чайных плантаций. Планируется реконструировать более 450 гектаров плантаций за пять лет. Субсидии на эти цели предоставляет краевой бюджет, — сообщает пресс-служба краевой администрации.