Депутат МГД Головченко: Льготы по аренде помогли поддержать малый и средний бизнес во время пандемии

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29 октября 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Льготы по аренде помогли поддержать малый и средний бизнес во время пандемии. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

«Более четверти московских предпринимателей сумели сохранить выручку на докризисном уровне благодаря отсрочкам по аренде», - рассказал депутат.

Валерий Головченко отметил, что ограничения, которые были связаны с пандемией, довольно серьезно ударили по столичным предпринимателям. Но несмотря на это меры поддержки, оперативно принятые в Москве, «позволили многим бизнесменам удержаться на плаву».

«По данным опроса более 500 руководителей малого и среднего бизнеса, а также ИП в Москве и Московской области, самой эффективной мерой поддержки оказалась отсрочка по аренде. Почти треть предпринимателей смогла договориться об этом с арендодателями.

Помогли и четкие правила, которые город сразу же разработал в отношении арендных каникул. Причем эти меры были расширены по отношению к федеральным. Компании, признанные пострадавшими, освобождались от арендной платы на время приостановки деятельности», - заявил Валерий Головченко.

Депутат подчеркнул, что налоговые отсрочки были предоставлены арендодателям, которые шли на встречу столичным властям.

«Было немало сложных случаев, в которых мы с обратившимся ко мне представителями малого бизнеса решали в индивидуальном порядке - тут пришлось включать мастерство переговоров. Но в целом город и бизнес справились, что и подтверждают результаты опроса», - отметил Валерий Головченко.

По словам Валерия Головченко, также 23% столичных предпринимателей смогли справиться с проблемами благодаря тому, что привлекали новых клиентов. 16% сохранили выручку благодаря «подушке безопасности», и около 30% опрошенных бизнесменов столкнулись с сокращением своих доходов.

Также депутат отметил, что относительно легко получилось преодолеть кризис тем бизнесменам, которые смогли перепрофилировать свою работу в дистанционном режиме. Например, организовать продажи через службы доставки или собственными курьерами. Также немалую роль сыграло развитие интернет-магазинов.

«Отдельно я хочу поблагодарить москвичей, которые во время пандемии нашли возможность поддерживать малый бизнес. Например, заказывать еду из любимого районного кафе или делать покупки онлайн. Нужно понимать: в экономике города все взаимосвязано. Поэтому когда город поддерживает бизнес, он поддерживает и своих жителей», - добавил Валерий Головченко.

Ранее сообщалось, что власти Москвы приняли четыре пакета мер поддержки столичных предпринимателей на сумму около 90 млрд руб. Речь шла об отсрочке арендных платежей, налоговых каникулах, возможности льготного кредитования и субсидирования. Данные меры охватили 13 отраслей экономики и более 43 тыс. организаций, в которых работают в общей сложности 770 тыс. человек. В антикризисные пакеты вошло более 20 финансовых инструментов.