В Челябинске прекратил существование питомник служебных собак

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29 октября 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Четвероногим жителям питомника срочно ищут новых хозяев.

Сегодня стало известно, что Челябинский тракторный завод больше не будет содержать питомник служебных собак, которые охраняли территорию и цеха.

В питомнике было 25 собак, некоторых уже пристроили, фотографии и краткий рассказ о других разместили на сайте. Желающим приобрести друга необходимо позвонить по номеру телефона + 7 -922-633- 88-20 (Наталья).

Отметим, что сотрудники бышего питомника в качестве новых хозяев ищут серьезных, взрослых людей, готовых взять на себя ответственность по воспитанию и содержанию собаки. Практически все животные – породистые, преимущественно, это кавказские, немецкие, средне-азиатские овчарки.

Всех собак необходимо пристроить до конца декабря, иначе животных могут усыпить. Чтобы четвероногие избежали такой участи, челябинцев, которые ищут себе друга, просят обратить внимание на этих собак.