Шесть вузов в Хабаровском крае перешли на дистанционную работу

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29 октября 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На полный дистант на сегодняшний день перешли шесть высших учебных заведений в Хабаровском крае. Остальные вузы работают в смешанном формате.

В краевом Минобре указали, что на удаленную форму обучения перешли Дальневосточная государственная академия физической культуры, Хабаровский институт инфокоммуникаций, Всероссийский государственный университет юстиции (Дальневосточный институт), Российский государственный университет правосудия (Дальневосточный филиал), Хабаровский государственный институт культуры и Дальневосточный институт управления РАНХиГС.

Преподавателей старше 65 лет перевели на удаленную работу в информационно-электронных системах.

В министерстве указали, что решение о режиме работы вузы принимают самостоятельно и в обязательном порядке согласовывают его со своим учредителем. Таковым для ДВГУПС является, например, "Росжелдор", для ТОГУ и ХГУЭП — Министерство науки и высшего образования РФ, для ДВГМУ — Министерство здравоохранения РФ.