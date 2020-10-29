Рекомендуйте Челиндбанк партнерам по бизнесу и получайте выгодные условия по РКО

В Челиндбанке продлена специальная акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Рекомендуя своим партнерам открыть расчетный счет в Челиндбанке, действующие клиенты получают (за каждого нового клиента, открывшего счет по рекомендации):

При открытии расчетного счета в Челиндбанке по рекомендации партнера, новые клиенты получают:

Подробные условия акции – на сайте банка.

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