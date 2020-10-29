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Аргументы Недели Общество 13+

Рекомендуйте Челиндбанк партнерам по бизнесу и получайте выгодные условия по РКО

, 12:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Рекомендуйте Челиндбанк партнерам по бизнесу и получайте выгодные условия по РКО
Фото pixabay.com

В Челиндбанке продлена специальная акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Рекомендуя своим партнерам открыть расчетный счет в Челиндбанке, действующие клиенты получают (за каждого нового клиента, открывшего счет по рекомендации):

  • бесплатное подключение и обслуживание любого из пакетов услуг по РКО;
  • бесплатные расчеты с партнером, открывшим счет в Челиндбанке по рекомендации.

При открытии расчетного счета в Челиндбанке по рекомендации партнера, новые клиенты получают:

  • бесплатное открытие расчетного счета в рублях РФ;
  • бесплатное подключение и обслуживание любого из пакетов услуг по РКО;
  • бесплатные расчеты с партнером-рекомендателем по счетам, открытым в Челиндбанке.

Подробные условия акции – на сайте банка.

 

КЕ