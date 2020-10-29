Общепит и туристический сектор на грани банкротства

Аргументы Недели → Общество 13+

29 октября 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

За первые дни октября российские бары и рестораны потеряли почти 25% выручки, сообщает оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Даже при отсутствии серьёзных карантинных ограничений люди не спешат посещать рестораны так же часто, как это было в прошлом году. Из-за низкой покупательской способности россияне вообще вынуждены тратить меньше денег на еду.



Запрет на работу общепита в ночное время может привести к ещё большему сокращению доходов заведений. В дальнейшем такая ситуация приведёт многие рестораны, бары к банкротству, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Чтобы выжить, рестораторы меняют формы работы своих заведений, делают ребрендинг, однако это не всегда приносит положительные результаты. В качестве альтернативы рестораторы предлагают перенять опыт российской столицы, где посетители ночных заведений контролируются кодами на смартфоне. Если обнаруживалось, что у человека был контакт с инфицированным, он получает смс-оповещение.



Новым ограничениям не рады и туроператоры. Интерес туристов к путешествиям внутри страны значительно уменьшился. Загрузка гостиниц в крупных городах страны сократилась до 30%. Принимая решение о поездке, человек оценивает эпидемиологическую ситуацию в регионе, в который он хочет отправиться. Осенние ограничительные меры ухудшают ситуацию ещё и тем, что туристический сектор и общепит не восстановились от весеннего кризиса.



