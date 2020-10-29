Собянин и Воробьев подписали соглашение о развитии транспорта в Москве и области

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29 октября 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона.

«Транспортное сотрудничество с Московской областью является стратегическим, потому что совершенно очевидно, что без единой стратегии развития транспорта невозможно развиваться ни Московской области, ни Москве. Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и Московскую область выезжают миллионы людей, которые пользуются и общественным наземным транспортом, и, собственно, личным транспортом. <...> В настоящее время создаем уникальный проект - единую билетную проездную систему, которая заработает в январе», - заявил в ходе церемонии Сергей Собянин.

По его словам, ежедневно пригородным транспортом и Московскими центральными диаметрами (МЦД) пользуются около 2 млн человек.

«Огромное направление, которое есть - развитие МЦД, пригородного сообщения, по сути дела, наземного метро. Ежедневно по пригороду и МЦД проезжает около 2 млн человек. И год от года это сообщение становится комфортнее и интенсивнее. Одно из направлений, это, конечно, наземный общественный транспорт, мы вместе регулируем потоки, предъявляем единые требования», - пояснил мэр.

Сергей Собянин добавил, что одним из результатов такого сотрудничества является новый автовокзал «Центральный» на Щелковском шоссе.