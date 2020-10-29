В Краснодаре более 50 человек заразились коронавирусом за сутки

За минувший день, 28 октября, в Краснодарском крае подтвердилось 132 случая заражения COVID-19 — 69 женщин и 63 мужчины до 92 лет. В числе заболевших одиннадцать детей от года до 16 лет.
Наибольший прирост ковид-пациентов выявлен в кубанской столице — 51 человек, а также в Сочи и Павловском районе — по 8 новых случаев заражения.
С начала пандемии новой инфекцией заболело более семнадцати тысяч жителей региона, среди которых почти полторы тысячи — дети. Сейчас на сто тысяч кубанцев приходится 301,6 носитель COVID-19.
Более четырёхсот жителей края скончались от коронавирусной инфекции, свыше одиннадцати с половиной тысяч — выздоровели, — сообщает краевой оперштаб.
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