В Краснодаре более 50 человек заразились коронавирусом за сутки

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29 октября 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За минувший день, 28 октября, в Краснодарском крае подтвердилось 132 случая заражения COVID-19 — 69 женщин и 63 мужчины до 92 лет. В числе заболевших одиннадцать детей от года до 16 лет.



Наибольший прирост ковид-пациентов выявлен в кубанской столице — 51 человек, а также в Сочи и Павловском районе — по 8 новых случаев заражения.



С начала пандемии новой инфекцией заболело более семнадцати тысяч жителей региона, среди которых почти полторы тысячи — дети. Сейчас на сто тысяч кубанцев приходится 301,6 носитель COVID-19.



Более четырёхсот жителей края скончались от коронавирусной инфекции, свыше одиннадцати с половиной тысяч — выздоровели, — сообщает краевой оперштаб.