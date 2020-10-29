В Волгограде проходит «ШедеврALный флэшмоб»

29 октября 2020, 12:27[ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Молодежка ВгАЗа предложила присоединиться к высокому искусству. Ребята организовали для работников предприятия и членов их семей «ШедеврALный флэшмоб». Поучаствовать в нем очень просто: необходимо скопировать композицию любой известной картины, а потом сфотографировать, что получилось. Победителями станут те, кому удастся точнее всех передать замысел автора оригинальной картины.
Для молодежного совета ВгАЗе это уже не первый опыт онлайн-мероприятий. Недавно на предприятии завершился челлендж «ПОДТЯНИСЬ». В котором участвовали работники всех заводских подразделений.
По словам организаторов конкурса, в период пандемии не потерять командный дух, поэтому их цель объединить заводчан интересными проектами и помочь им почувствовать себя частями единого целого– коллектива ВгАЗа.
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