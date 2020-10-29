Вода в море в районе Новороссийска покраснела

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29 октября 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко рассказал в своём Instagram-аккаунте рассказал о том, что в бухте близ Новороссийска покраснела морская вода. Причиной глава города-героя назвал водоросли.



По словам политика, окрашивание воды связано с развитием красных водорослей - микрофитов. Дяченко утверждает, что этот вид водорослей не токсичен и не нанесёт вреда ни экологии, ни здоровью людей.



Мэр подчеркнул, что подобное происходит каждый год. В период цветения водорослей сильным течением их приносит к прибрежной части Чёрного моря.