В Краснодарском крае ещё 132 случая заражения коронавирусом

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29 октября 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За сутки на Кубани выявили 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В соседней Адыгее заболевших 72. От COVID-19 скончались шестеро кубанцев и один житель Адыгеи, — сообщает ИЦК.



Всего в России за сутки подтверждено 17 717 случаев заболевания коронавирусом, это — новый суточный рекорд. Кроме того, за всё время с начала пандемии 29 октября принесло наибольшее количество летальных случаев за сутки — 366 россиян скончались от опасной инфекции.