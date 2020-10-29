Франция на самоизоляции минимум до 1 декабря из-за распространения COVID-19

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29 октября 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Франция переходит в ночь на 30 октября в повторный режим самоизоляции на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в среду вечером в прямом телевизионном эфире президент республики Эмманюэль Макрон.

"Я решил, что с пятницы будет восстановлен режим самоизоляции, который ранее помогал сдерживать вирус", - сказал Макрон. Эта мера будет действовать на всей территории Франции минимум до 1 декабря, предупредил президент. "Наша цель проста - снизить число заражений в сутки с 40 тыс. до 5 тыс.", - сказал он.

Президент Франции признал, что темпы распространения вируса опередили самые пессимистичные прогнозы. "Число заражения людей в соотношении к общей численности населения увеличилось вдвое только за одну неделю", - указал Эмманюэль Макрон.

Президент Макрон подтвердил заявления ведущих эпидемиологов о том, что в стране сложилась критическая ситуация.

"Все регионы находятся на пороге опасной ситуации, вирус затрагивает все возрастные группы", - констатировал он.

По словам французского лидера, если сейчас не остановить рост случаев заражения, госпитали будут быстро переполнены. На этот раз у властей в отличие от первой волны уже не будет возможности перевозить пациентов из одного региона в другой, так как вирус присутствует везде, предупредил Макрон.

Согласно новым правилам, французы должны ограничить прогулки радиусом в 1 км от дома и не находиться на улице больше часа. На время карантина вводятся три вида пропусков: индивидуальный, рабочий (от работодателя) и школьный.

"Как и весной, французы смогут покидать свои дома, чтобы работать, посещать врачей, оказывать помощь, совершать покупки или прогулки", - сказал Макрон. Президент Франции сообщил, что на ближайший месяц в стране будут запрещены встречи частного характера и общественные собрания. "Мы возвращаемся к пропускной системе", - заявил он.

При этом Макрон заверил, что в период действия режима самоизоляции детские сады, школы и лицеи останутся открытыми. Что касается высших учебных заведений, то они должны быть переведены на дистанционный формат обучения.

Французы не смогут на время карантина передвигаться между регионами. "Вы не сможете перемещаться из одного региона в другой, за исключением периода возвращения из отпуска, связанного с празднованием Дня всех святых", - сказал Макрон.

В связи с объявленным карантином власти постановили закрыть все рестораны, бары и бистро, а также некоторые магазины.

"Коммерческие предприятия, не попадающие в разряд первой необходимости, как было решено еще весной, места скопления большого количества людей - бары, рестораны - будут закрыты", - уточнил президент Франции.

При этом глава государства пообещал, что власти продолжат поддерживать бизнес, который уже терпит большие убытки в связи с пандемией. По словам Макрона, малые предприятия, которые должны по решению властей закрыть двери, получат от государства до 10 тыс. евро на покрытие убытков. Также тем, кто останется без работы, будут выплачены пособия.

Макрон не исключил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации после первых двух недель карантина отдельные предприятия в сфере услуг смогут возобновить работу. "Это тем более важно в период перед рождественскими праздниками", - подчеркнул он.

Во время обращения к нации президент страны отметил, что внешние границы Шенгенской зоны пока останутся закрытыми. "Наши границы внутри пространства ЕС останутся открытыми. Внешние границы ЕС, однако, останутся закрытыми", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что "находящиеся за границей французы смогут вернуться на родину".

При этом Макрон пояснил, что по прибытии на территорию ЕС все должны пройти тесты на коронавирус. "В морских портах и международных аэропортах вводятся обязательные тесты для всех прибывающих", - сказал он. "Ни один путешественник не должен попадать на европейскую территорию прежде, чем станет ясно, что он не является носителем вируса", - отметил президент Франции.

Одновременно он обратился к французам с просьбой по возможности оставаться дома во время карантина и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Макрон объявил, что уже в четверг в парламенте начнутся дебаты по новым ограничениям, которые должны завершиться голосованием. "Важен каждый час, - подчеркнул Макрон. - Комплекс мер будет поэтому введен в действие как можно быстрее".

В этот же день премьер-министр Жан Кастекс проведет пресс-конференцию, в ходе которой подробно прокомментирует объявленные меры. "Мы должны соблюдать прозрачность, чтобы сложные решения принимались в демократических рамках и оппозиция могла высказать свое мнение", - отметил президент Франции.

Он предупредил, что вторая волна будет сильнее первой. "Вторая волна пандемии во Франции будет более тяжелой и смертоносной, чем первая", - считает французский лидер. Тем не менее, по словам Макрона, "повсюду будет поощряться работа в удаленном формате, но в отличие от первой волны экономическая жизнь страны продолжится с большей интенсивностью".

"Банки будут открыты, продолжат работу заводы, сельскохозяйственные предприятия, строительные организации", - добавил президент. "Экономика не должна рухнуть", - сказал он.

Во время первой волны пандемии карантинный режим действовал на всей территории республики с 17 марта по 11 мая. В последние недели власти констатировали резкий рост случаев инфицирования. За минувшие сутки, согласно последним данным, во Франции зарегистрировано 36 437 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии от осложнений умерли 35 785 человек. Всего с начала пандемии в стране отмечено больше 1,2 млн случаев инфицирования.