Жалобы курганских врачей на местную власть из Кремля вернули обратно. Началась травля медиков

Аргументы Недели → Общество 13+

29 октября 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники областной больницы, ряда городских медицинских учреждений, а также жители Курганской области обратились в Администрацию президента России. Они сообщили, что эпидемиологическая ситуация в регионе очень тяжёлая, статистические данные по коронавирусу занижаются, мест и медицинского персонала в лечебных учреждениях не хватает. Очень много пациентов в тяжёлом состоянии. Врачи в письме попросили чиновников помочь решить проблемы и не верить заявлениям местных руководителей.



Помимо этого письмо на имя министра здравоохранения страны было отправлено депутатом от региона Натальей Воробьёвой. Она добавила, что люди не могут получить медицинской помощи, что повлекло за собой увеличение смертности. Пациентам не выдают больничные листы, в результате чего многие остаются без средств к существованию. После этого письма против Воробьёвой началась травля в СМИ.



Когда письма дошли до Москвы, они были «спущены» обратно в регион. Подписавшимся под жалобой медикам местное начальство устроило серьёзные допросы.



В оперативном штабе региона сообщили, что эпидемиологическая ситуация держится под контролем. В больницах разворачивают новые койки, многие из которых будут обеспечены кислородом. Несмотря на оптимизм курганских чиновников, Министерство здравоохранения России решило командировать в регион четыре бригады медиков.



