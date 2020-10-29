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Кравцов возглавил правительственную комиссию по русскому языку

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Кравцов возглавил правительственную комиссию по русскому языку
Сергей Кравцов. Фото: сайт Минпросвещения РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку. Ее возглавил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

В комиссию вошли 43 человека. Это заместители министров, ректоры ведущих российских вузов, учёные, преподаватели и журналисты, сообщается на сайте правительства.

Комиссия, созданная по поручению Владимира Путина, будет заниматься сохранением и развитием русского языка как внутри страны, так и в мире, говорится в пояснительной записке к документу.

Также сообщается, что «важной частью работы станет повышение уровня подготовки специалистов по русскому языку».

Ранее Кравцов заявил о необходимости избавить учителей от излишней отчетности.

ДВа

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