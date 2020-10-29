В Челябинской области выявлен 151 случай заражения COVID-19
29 октября 2020, 09:57[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Минздрав региона опубликовал традиционную сводку по статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией.
С начала пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 19955 человек. За последние сутки зарегистрирован еще 151 случай заражения, среди заболевших – два учащихся. В настоящее время проходят лечение 4383 человека.
В регионе методами ИФА и ПЦР проведено 791 655 исследований, за последние сутки сделано около семи тысяч тестов. По официальным данным на 29 октября, скончались семеро человек. От COVID-19 скончались шестеро южноуральцев: мужчины 77, 48, 73 и 71 года, и женщины 70 и 82 лет. Еще одна жительница Челябинской области в возрасте 82 лет умерла от сахарного диабета, атеросклероза аорты и коронарных артерий, коронавирусная инфекция была сопутствующим заболеванием.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.