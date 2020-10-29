В Челябинской области выявлен 151 случай заражения COVID-19

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29 октября 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Минздрав региона опубликовал традиционную сводку по статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 19955 человек. За последние сутки зарегистрирован еще 151 случай заражения, среди заболевших – два учащихся. В настоящее время проходят лечение 4383 человека.

В регионе методами ИФА и ПЦР проведено 791 655 исследований, за последние сутки сделано около семи тысяч тестов. По официальным данным на 29 октября, скончались семеро человек. От COVID-19 скончались шестеро южноуральцев: мужчины 77, 48, 73 и 71 года, и женщины 70 и 82 лет. Еще одна жительница Челябинской области в возрасте 82 лет умерла от сахарного диабета, атеросклероза аорты и коронарных артерий, коронавирусная инфекция была сопутствующим заболеванием.